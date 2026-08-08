В Колумбии вступил в должность новый президент

Абелардо де ла Эсприэлья официально вступил в должность президента Колумбии после победы на выборах, состоявшихся в июне.

48-летний политик в своей инаугурационной речи пообещал усилить борьбу с вооруженными группировками, наркокартелями и контрабандой наркотиков. Он заявил, что восстановление безопасности станет одним из главных приоритетов его администрации.

Около трех недель назад де ла Эсприэлья заявил, что располагает информацией о готовящемся покушении на него до церемонии инаугурации. Подробности предполагаемого заговора не раскрывались.

Абелардо де ла Эсприэлья – юрист и бывший адвокат, известный своими жесткими заявлениями в вопросах борьбы с преступностью. На выборах он выступал за ужесточение политики в отношении незаконных вооруженных формирований и наркоторговли.

Для Израиля победа Эсприэльи на выборах имеет особое значение на фоне резкого ухудшения отношений с Боготой при предыдущем президенте Густаво Петро, который неоднократно выступал с антиизраильскими заявлениями. Де ла Эсприэлья обещал восстановить союзнические отношения с США и Израилем, заявлял о намерении перенести посольство Колумбии в Иерусалим и говорил, что Колумбия должна учиться у Израиля борьбе с терроризмом.

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