 

На Аляске произошло землетрясение

08.08.2026, 8:18, Разное
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В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в отдаленном районе, в 170 километрах к юго-западу от Анкориджа, на глубине около 10 километров.

Данный район считается относительно спокойным, однако раз в два года, по данным сейсмической службы США, здесь происходят землетрясения магнитудой 4-5.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали. Опасности цунами нет.


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