Прорвавшиеся в Сеуту мигранты жалуются на отсутствие условий для проживания

Спустя неделю после беспрецедентного массового прорыва мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки тысячи нелегалов все еще остаются на территории города – всего в нескольких минутах ходьбы от оживленных улиц и ресторанов мигранты живут под открытым небом.

«Мы спим прямо на пляже, у нас нет ни палаток, ни одеял, – цитирует The Guardian 26-летнего гражданина Йемена Имада – одного из тысяч мигрантов, которые до сих пор остаются в Сеуте. – У нас нет туалетов, ночью у моря очень холодно, а днем невыносимая жара».

Глава администрации Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что город все еще не вернулся к нормальной жизни. До сих пор даже нет достоверных данных о том, сколько человек пересекли границу и сколько уже были возвращены в Марокко. Правительство Испании оценивает число прибывших примерно в 72000 человек, из которых около 2500 остаются в Сеуте. Сам Вивас считает, что границу пересекли около 80000 человек, а в городе находятся от 3000 до 5000 мигрантов.

Неясным остается и число погибших. По некоторым оценкам, жертвами попытки пересечения границы могли стать до 141 человека, десятки числятся пропавшими без вести.

Сами мигранты продолжают бороться за выживание. По словам Имада, сразу после массового перехода ситуация была катастрофической.

«Все было закрыто. Мы были на грани смерти от голода и жажды. Нас пытались заставить добровольно вернуться в Марокко, используя голод как средство давления. Мы ели листья с деревьев и пили грязную воду», – рассказал он.

Позднее ситуация немного улучшилась благодаря помощи гуманитарных организаций, в том числе Красного Креста, которые начали раздавать еду. В четверг испанские власти объявили об установке туалетов и дополнительных душевых на пляже, а полиция сообщила об открытии информационного пункта.

Имад рассказал, что добирался до Сеуты восемь часов вплавь, используя ласты. Он покинул Йемен в 2019 году после попыток хуситов мобилизовать его в свои ряды. «Я думал, что, прибыв из страны, где идет война, смогу легко подать прошение о предоставлении убежища. Но центр приема мигрантов оказался закрыт. Для нас никто не сделал исключения», – заявил он.

По оценкам гуманитарных организаций, среди остающихся в Сеуте находятся около 1300 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. НПО опасаются, что еще сотни детей, некоторым из которых всего по десять лет, продолжают скитаться по городу без какой-либо защиты. Многие из них прибились к толпам других мигрантов.

Местные правозащитники опасаются за судьбу женщин и детей, которые находятся вместе с сотнями взрослых мужчин-мигрантов в крайне опасных условиях. Мужчины, которых в числе прорвавшихся в Сеуту было большинство, отнимают ту немногочисленную помощь, которая предоставляется мигрантам.

16-летняя девушка рассказала The Guardian, что сразу после прибытия обратилась в центр для несовершеннолетних, однако ей сообщили, что мест больше нет. «Несколько дней я вообще ничего не ела. Когда одна женщина приносила еду, мужчины успевали получить ее первыми. То же самое происходило с одеждой – пока доходила наша очередь, ничего уже не оставалось», – рассказала она. Девушка призналась, что думала вернуться домой, но решила остаться, надеясь найти работу и помочь своей семье выбраться из бедности.

По всему городу появились многочисленные инициативы взаимопомощи. Волонтеры круглосуточно готовят еду, а местная благотворительная организация Luna Blanca ежедневно раздает около 5000 порций горячего питания. Но ресурсов на продолжение содержания тысяч нелегалов у анклава нет.

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