Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде выросло до восьми человек

До восьми человек возросло количество погибших в результате стрельбы в государственной школе Debsirin Nonthaburi в провинции Нонтхабури, к северо-западу от Бангкока. В больнице в субботу скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения.

14-летний подросток, в пятницу около 10:00 открывший огонь в здании школы, предположительно, покончил с собой. По данным расследования, перед бойней он убил своих бабушку и дедушку в доме, где проживал с семьей.

Девочка, ученица седьмого класса, скончалась в больнице, пишет The Washington Post. По данным министерства здравоохранения Таиланда, в больницах остаются 14 пострадавших, семь из них находятся в критическом состоянии. Большинство раненых – дети в возрасте от 12 до 14 лет.

Родственники уже забрали тела восьми погибших из Института судебной медицины в Бангкоке. Среди них пять сотрудников школы, предполагаемый стрелок и его бабушка с дедушкой. Тело 12-летней девочки пока не передано семье.

Руководитель института судебной медицины Вирун Супасингсириприча сообщил, что большинство погибших получили по одному смертельному огнестрельному ранению в жизненно важные органы – голову или грудь. По его словам, характер ранения стрелка соответствует версии о самоубийстве, однако окончательные результаты судебно-медицинской и токсикологической экспертиз будут опубликованы позднее.

Следствие установило, что использованный пистолет был зарегистрирован на деда подростка. По сообщениям местных СМИ, мальчик, живший с бабушкой и дедушкой, испытывал стресс, связанный со школой, хотя родственники заявляют, что не знали о каких-либо серьезных проблемах.

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