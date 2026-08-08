 

«Вместо советского Шерлока Холмса подсовывает каких-то англосаксонских пижонов»: глава Госкоммолодёжи рассказал, как интернет обманывает россиян

08.08.2026, 16:00, Разное
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Глава государственного комитета по делам молодёжи (Госкоммолодёжи) Виталий Курдюмов принял участие в круглом столе «Как наши дети попадаются в нейросети», посвящённому необходимости запрета языковых моделей для защиты подрастающего поколения. Он признался, что и интернет бы тоже запретил, поскольку «не понимает его смысла» и считает, что там только обманывают.

Чиновник рассказал, что недавно хотел посмотреть сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», но увидел совсем не то, что хотел.

«Ливанова и дети знают. И он (интернет – прим.) мне вместо него, вместо нашего советского Шерлока Холмса подсовывает каких-то англосаксонских пижонов. Где, извините, англосаксы, а где Шерлок Холмс? И не надо мне про писателя рассказывать, писатель тоже наш советский сериал видел и сказал, что это даже лучше, чем его книжка. А всё равно Ливанова не показывает, потому что в интернете всё именно так и работает. Обманывают нашего брата, детей тоже дурят. Я не понимаю смысла этого, зачем нам это нужно?» – возмутился он.

«Мне внук говорит: ты не понимаешь. Ну да, я 66 лет на свете живу и я не понимаю, а ты всё знаешь. Сопляк поганый», – добавил Курдюмов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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