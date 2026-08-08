Странный кентавр с бензопилой готов отправиться на самую сложную спасательную миссию

Команда американских инженеров представила универсального робота Threehalves для всех видов полевых работ. А в первую очередь – для спасательных миссий с прицелом на работу в зонах климатических катастроф. Threehalves привлек немало внимания, когда позировал с бензопилой в «руках» — а также из-за своего мрачного облика.

Threehalves выполнен в виде «кентавра», что и обеспечивает его универсальность. Шасси – уже классическая четырехногая конструкция, как у многочисленных роботов-собак, проверенная и надежная. В данном случае еще и дополненная пассивными системами фиксации конечностей, которые гарантировано удержат робота в стоячем положении даже при лишении энергии. А верхняя часть напоминает тело человека, что позволяет роботу использовать различные инструменты.

Инженеры пошли по самому простому пути и вместо сложных манипуляторов установили систему крепежа, с подводом электричества и сжатого воздуха. Роботу можно за считанные минуты прямо в поле установить любой промышленный инструмент, бензопилу, спасательное устройство и многое другое. На конечностях также стоят камеры, обеспечивающие несколько точек обзора, чтобы удаленный оператор видел то, с чем работает.

Источник — Beau G

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