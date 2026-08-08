С понедельника вступит в силу запрет на продажу физлицам накопителей объёмом от 250 Гб

С понедельника, 10 августа, в России вступает в силу запрет на продажу физическим лицам накопителей, имеющих объём от 250 гигабайт, включая переносные. Подобную технику государство причислило к профессиональному оборудованию, которое может потребоваться только квалифицированным специалистам при исполнении рабочих или служебных обязанностей, – соответствующие изменения в классификации были утверджены приказом Минцифры.

Магазины электроники теперь лишатся права реализовывать накопители большого объёма физическим лицам – их отгрузка должна производиться только в рамках коммерческих закупок или госзаказов, при этом продавец обязан внести сделку в специальный государственный реестр с указанием серийных номеров, что позволит контрольным органам в любой момент выяснить, с какой целью применяются накопители.

В министерстве ранее объясняли, что этот шаг предпринимается для защиты россиян от деструктивного контента. Во многих семьях до сих пор есть домашние коллекции фильмов и музыки, владение которыми не только сомнительно с точки зрения законодательства об авторском праве, но и может мешать морально-нравственному развитию граждан, считает директор департамента министерства по борьбе с цифровыми угрозами Ильнур Гаязов.

«Есть музыкальные стриминги, есть разрешённые онлайн-кинотеатры официальные – пожалуйста, смотри, слушай. И там всё содержимое проверено, вычищено от разного рода нежелательных вещей, – пояснял он на сессии ПМЭФ «Цифровое регулирование в офлайне: вызовы и решения». – Если метафорически говорить, что онлайн-стриминг – это как парк, за которым ухаживают, вычищают от вредителей, там ветку отстригут, тут листья уберут… Собственная же цифровая коллекция музыки или фильмов это застойное болото, резервуар опасных болезней. И само собой, для граждан будет лучше, если они будут ходить в ухоженный государственный парк, а не плескаться в таком вот болоте».

На сессии чиновнику, впрочем, возражали – ему напомнили, что современные фильмы, игры и программное обеспечение занимают всё больше и больше места, и 250 гигабайт может быть попросту недостаточно для домашнего компьютера. В ответ он дал россиянам лайфхак: если удалить ненужную информацию, места на накопителе станет больше.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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