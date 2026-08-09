 

МИД Израиля рекомендует находящимся в Греции израильтянам избегать демонстраций

09.08.2026, 6:48, Разное
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Министерство иностранных дел Израиля выпустило рекомендации для граждан страны, находящихся в Греции, в связи с запланированными на ближайшее время демонстрациями и митингами в нескольких городах, в том числе в Афинах и Салониках.

Израильтянам рекомендуется избегать районов проведения митингов и мест массового скопления людей, не демонстрировать открыто израильскую и еврейскую символику и проявлять повышенную осторожность в общественных местах.

МИД Израиля также советует не публиковать в социальных сетях информацию о своем местонахождении в режиме реального времени.


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