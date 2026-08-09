 

ВСУ — ночью сбиты 0 из 17 ракет, 174 из 202 БПЛА. МО РФ — перехвачены 153 БПЛА

09.08.2026, 7:49, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 17 ракет и 202 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 174 БПЛА и 5 барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ударных БПЛА в 22 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб, в основном в Одессе и Одесской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 153 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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