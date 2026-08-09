 

В Канаде опубликован отчет об антисемитизме в университетах — 96% студентов-евреев сталкивались с ним

09.08.2026, 8:18, Разное
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Почти 96% еврейских студентов канадских вузов заявили, что за предыдущие 12 месяцев сталкивались с антисемитизмом или становились свидетелями подобных инцидентов. Такие данные содержатся в опубликованном правительством Канады национальном исследовании Campus Antisemitism and Student Experiences (CASE), подготовленном Ассоциацией канадских исследований.

В опросе участвовали 900 еврейских студентов. 70% заявили, что их университеты не относятся к проблеме антисемитизма достаточно серьезно, а 68% не считают кампусы безопасным и инклюзивным местом для евреев.

В отчете приводятся более 1200 анонимных свидетельств студентов. Среди них – утверждения о преподавателе, назвавшем Гитлера «героем», и профессоре, заявившем студенту, что «евреи должны вернуться в Польшу».

36% опрошенных сообщили, что сталкивались на занятиях с материалами или дискуссиями, которые воспринимали как антисемитские или предвзятые, 45% регулярно или время от времени сталкивались с отрицанием или искажением Холокоста. При этом 18% описанных антисемитских инцидентов были связаны с преподавателями.

Авторы исследования подчеркивают, что открытые свидетельства являются рассказами самих респондентов, а не результатами независимого расследования каждого эпизода. Вместе с тем совокупные данные, по их оценке, свидетельствуют о системной проблеме в части канадских университетов: 57% студентов избегают демонстрировать еврейскую символику из соображений безопасности, 72% ограничивают то, что говорят о своей еврейской идентичности на занятиях, а около четверти задумывались о смене университета из-за антисемитизма.


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