Пентагон выложил материалы о попытке американских спецназовцев расстрелять НЛО из пушек

Новый релиз Пентагона на этот раз не включает никаких фото непосредственно НЛО. Да и публикация видеоматериалов проходит в урезанном (в сравнении с прошлыми четырьмя релизами) формате. Например, в докладе о наблюдениях военными пилотами в вылетах «загадочных огней» упоминается, что один из пилотов снимал их на телефон, но само видео с его телефона не приложено. В другом документе 1953 года, который описывает видеозапись, сделанную за год до этого, есть словесное описание загадочных бело-голубых объектов из неизвестных материалов и с настолько же неизвестной конструкцией, самой записи также нет.

Определенный интерес представляет один из немногих визуальных материалов, выложенных в этот раз: видео с учений 2021 года в Оманском заливе (лежит к востоку от Персидского залива через Ормузский пролив). Этот материал снят с борта Lockheed AC-130J Ghostrider — весьма специфического штурмовика, с броней, недостаточной даже для защиты от бронебойных пуль калибром 7,62 миллиметра — Сил специальных операций США. В ходе учений с этого самолета сбросили ложную цель, активирующуюся при контакте с водой и создающую ИК-след, который заставляет противника думать, что это реальная цель.

После сброса один из членов экипажа, как это в норме и делают, попытался отслеживать ложную цель через ИК-камеры Ghostrider. В районе метров на шесть выше точки сброса удалось увидеть два холодных шара, диаметром примерно в 1,2 метра каждый. Спецназовцы попробовали вести артиллерийский огонь по этим шарам. Сбить их не получилось, что вряд ли стало сюрпризом: 30-мм и 105-мм пушки этого самолета установлены по левому борту. Чтобы во что-то попасть, он постоянно должен виражить вокруг точки прицеливания, на практике это реально только для медленно движущихся наземных целей. После этого оба НЛО попробовали улететь без смены высоты. Им это удалось, и наблюдать их через ИК-камеру более не вышло.

Видео сентября 2021 года с учений близ Омана / © FBI

В прилагающемся докладе указано, что объекты, при высоте, очень близкой к уровню моря, изменяли скорость в диапазоне от 400 до 2090 километров в час без каких-либо видимых средств для перемещения. Если принять, что это не «глюки» ИК-камеры, а реальные физические объекты, такой широкий диапазон скоростей при настолько быстром их изменении несовместим с возможностями земных технологий на сегодня. То же можно сказать и про резкость маневрирования, которую доклад сравнивает с дельфинами, правда, скорость последних несопоставимо ниже.

Новые файлы Пентагона: зеленые огненные шары и НЛО над ядерным военным объектом Американское военное ведомство опубликовало четвертую часть материалов о неопознанных летающих объектах. Собственно новых файлов не так много: как и в прошлые разы, значительная часть опубликованно… naked-science.ru

Напомним, что до 2010-х годов многие ученые отрицали реальность шаровых молний, пока случайно сделанные видео таких объектов не доказали их существование. В теории объекты с опубликованной видеозаписи могут быть и шаровыми молниями, но на практике появление их над открытым морем при ясной погоде, а равно и передвижение на скоростях истребительного уровня, до сих пор ни разу не фиксировалось, что вызывает сомнения в подобной версии.

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