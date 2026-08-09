Полиция Флориды — нападение на синагогу в Сарасоте совершено под влиянием Мамдани

Полиция полагает, что мужчина, бросивший кирпич в здание синагоги в городе Сарасота во Флориде, действовал под влиянием видео мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, в котором он называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу военным преступником.

Инцидент произошел 29 июля. Задержанный, 30-летний Брэйтон Лашингер, признался в содеянном и сообщил, что потерял самообладание, увидев в социальных сетях пропагандистские видео.

«Он признался, что умышленно разбил окно синагоги кирпичом, потому что это место еврейского богослужения, и назвал себя противником Израиля», – написал следователь Франк Кастро в документе, который цитирует The New York Post.

При этом отмечается, что единственное видео политического содержания на его странице – заявление мэра Нью-Йорка от 21 июля. «Биньямин Нетаниягу – военный преступник, архитектор чудовищного геноцида палестинского народа», – заявляет Мамдани.

Лашингеру грозит обвинение в нападении на религиозный объект по мотивам ненависти.

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