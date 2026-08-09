 

«Отыграемся на президентских»: Явлинский заявил, что снятие «Яблока» с парламентских выборов – это лишь временное отступление

09.08.2026, 11:00, Разное
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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал очередное недопущение списка до выборов в Госдуму, назвав его «плановым тактическим отходом на заранее подготовленные позиции». По словам политика, партия сознательно не форсирует участие в думской кампании, предпочитая сосредоточить ресурсы на президентских выборах – мероприятии, к которому «Яблоко» готовится с 1996 года.

Явлинский дал понять, что партия не впервые оказывается вне парламентской повестки и давно научилась конвертировать отсутствие мандатов в моральное превосходство. Он напомнил: «Яблоко» десятилетиями выстраивало политическую модель, при которой каждая неудача на думском уровне автоматически засчитывается как инвестиция в будущую президентскую кампанию – будущую ровно настолько, насколько это необходимо для сохранения интриги.

«Некоторые говорят: «Яблоко» опять не прошло. А я говорю: «Яблоко» опять сохранило себя для главного боя, – заявил Явлинский на брифинге в офисе партии. – Думские выборы – это разведка боем. Президентские – генеральное сражение. А его, как известно, лучше всего проводить тогда, когда противник уже устал ждать. Мы ждали тридцать лет – подождём ещё немного. Торопиться нам некуда, а история, слава богу, циклична».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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