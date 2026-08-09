Дипломат еврейского происхождения из Коста-Рики, критикующая Израиль, может возглавить ООН

Дипломат из Коста-Рики Ребека Гринспан неожиданно вышла в число главных претендентов на пост следующего генерального секретаря ООН. Если ее кандидатуру утвердят, она станет первой женщиной во главе организации, пишет The Guardian.

Гринспан сейчас руководит Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а ранее была вице-президентом Коста-Рики. Ее родители приехали в Центральную Америку из Польши, спасаясь от нацистских преследований, а ее бабушка и дедушка по материнской линии были убиты нацистами. При этом Гринспан занимает критическую позицию по теме политики Израиля по отношению к палестинцам. Под ее руководством ЮНКТАД выпустила ряд отчетов об экономических последствиях «израильской оккупации». В последнем докладе организация оценила потери палестинской экономики с 2000 по 2024 год в $212 млрд. Гринспан также заявляла, что ВВП на душу населения в Газе упал до $161 в год – одного из самых резких экономических спадов в современной истории.

При этом у Гринспан есть семейные связи с Израилем: ее сестра переехала туда в 17 лет, а племянник и племянница проходили обязательную службу в ЦАХАЛе. Свое еврейское происхождение Гринспан связывает с идеей мира и неоднократно говорила о важности прекращения конфликтов.

В первом закрытом голосовании Совета Безопасности ООН Гринспан получила 10 голосов «за», четыре нейтральных и только один голос против. Ее ближайшей соперницей стала бывший посол Гайаны в ООН Кэролайн Родригес-Биркетт.

Новый генсек ООН должен быть выбран до конца 2026 года. По сложившейся практике следующим руководителем организации должен стать представитель Латинской Америки. В случае избрания Гринспан также станет первым в истории ООН генеральным секретарем еврейского происхождения.

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