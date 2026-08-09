 

Состояние здоровья Джо Байдена ухудшилось, обнаружены метастазы в костях

09.08.2026, 11:48, Разное
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Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует, метастазы обнаружены в костях и не только. «Он испытывает боль и очень ослаб», – рассказал Байден-младший.

«Тяжело на это смотреть. Единственное, что я могу сказать об отце, о его здоровье – лучше он больше жаловался. Состояние не очень. Но он продолжает публичные выступления, говорит с людьми о том, что для него важно. Он полон веры в нашу страну и, пока он жив, продолжит бороться», – заявил Хантер.

Байден стал самым пожилым американским президентом в истории. Еще во время пребывания в Белом доме к его здоровью было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Он был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Дональдом Трампом, на которых он выглядел дряхлым и потреяным.

В мае 2025 года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре 2026 года, после промежуточных выборов, должны быть опубликованы его мемуары.


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