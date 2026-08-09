 

Четырехлетний израильский мальчик утонул в Мексике во время семейного отдыха

09.08.2026, 12:48, Разное
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Четырехлетний житель Иерусалима Шалом Сагинер, внук раввина Шалома Аруша, одного из духовных лидеров брацлавского хасидизма, погиб в мексиканском городе Сан-Хосе-дель-Кабо, упав в бассейн гостинцы.

Семья раввина приехала в Мексику на отдых. Прибывшие на место медики в течение длительного времени пытались реанимировать мальчика, но безуспешно. Родственники Шалома отказались проводить вскрытие.

Израильское посольство взаимодействует с мексиканскими властями в организации доставки тела в Израиль для похорон.


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