Четырехлетний израильский мальчик утонул в Мексике во время семейного отдыха

Четырехлетний житель Иерусалима Шалом Сагинер, внук раввина Шалома Аруша, одного из духовных лидеров брацлавского хасидизма, погиб в мексиканском городе Сан-Хосе-дель-Кабо, упав в бассейн гостинцы.

Семья раввина приехала в Мексику на отдых. Прибывшие на место медики в течение длительного времени пытались реанимировать мальчика, но безуспешно. Родственники Шалома отказались проводить вскрытие.

Израильское посольство взаимодействует с мексиканскими властями в организации доставки тела в Израиль для похорон.

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