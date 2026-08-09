Болгария возложила на Украину ответственность за взрыв БПЛА на своей территории

Болгарские власти заявили, что беспилотный летательный аппарат, проникший 8 августа в воздушное пространство страны с территории Румынии и взорвавшийся в километре от насосной станции на Трансбалканском газопроводе, принадлежал Украине.

Украинский посол в Софии Олеся Илащук вызвана в министерство иностранных дел. Как сообщается, встреча состоится 10 августа, когда дипломат вернется из-за границы.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что Вооруженные силы Украины не направляли намеренно ни один свой летательный аппарат в сторону Болгарии», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий. Он сообщил, что страны ведут совместную работу по установлению обстоятельств инцидента.

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