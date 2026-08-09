97-летняя британка установила рекорд, проведя пять минут на крыле самолета

97-летняя Бетти Бромейдж из английского Челтнема попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной в мире, совершившей полет на крыле самолета, побив собственный рекорд, установленный четыре года назад.

Бромейдж впервые решилась на wing walking – трюк, во время которого человек находится снаружи летящего самолета, – в 87 лет. Нынешний полет 4 августа стал для нее уже шестым. Чтобы рекорд был засчитан, она должна была провести в воздухе не менее пяти минут, включая взлет и посадку.

Перед полетом женщина забралась на крыло биплана, после чего ее закрепили ремнями. Самолет поднялся в воздух и даже выполнил «мертвую петлю». Бромейдж позже рассказала, что полет оказался немного тряским, но ей понравилось.

На этот раз свой рекорд она посвятила благотворительности: Бромейдж собирала деньги для больницы Cheltenham General Hospital, где проходила лечение после инсульта в августе 2025 года. Несмотря на пережитое, она говорит, что чувствует себя хорошо и уже не исключает нового полета в будущем. Бромейдж говорит, что никогда не была склонна бояться подобных испытаний. По ее словам, главное – не говорить себе «я не могу», а попробовать сделать то, что тебе интересно, независимо от возраста.

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