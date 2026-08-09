 

Госдеп США одобрил поставку Турцией Украине ракет ATACMS и кассетных боеприпасов

09.08.2026, 15:48, Разное
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Государственный департамент США сообщил Конгрессу о согласии на продажу Турции Украине 70 оперативно-тактических ракет M39 ATACMS, 12 установок залпового огня M270, 2540 ракет M26 с кассетной боевой частью и 47000 203-мм артиллерийских снарядов с кассетной боевой частью.

Документ был направлен законодателям 3 августа. Если в течение 15 дней палаты не примут решение, блокирующее сделку, это будет означать автоматическое одобрение поставок оружия. Перепродажа американского оружия другим странам требует санкции Конгресса.

Турция намерена избавиться от устаревших вооружений, заменив их более новыми, а Украина – повысить атакующий потенциал. Соглашение было достигнуто 28 июля на встрече президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Госдеп отмечает, что оно отвечает интересами США.


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