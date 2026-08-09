МТС активировал всем абонентам ИИ-помощника, который сам подключает им услуги

Абоненты МТС начали жаловаться на работу ИИ-помощника «МТС-Ассистент», который начал без предупреждения подключать им дополнительные платные услуги. Как оказалось, они сами дали согласие на делегирование этих полномочий искусственному интеллекту – компания внесла соответствующие изменения в условия предоставления услуг в конце июля. Согласно тому же документу, клиент должен сам отслеживать изменения в условиях, и если в течение 24 часов он не возразил, это считается его информированным согласием.

Как говорится в рекламных материалах оператора, «МТС-Ассистент» – это «незаменимый помощник, который анализирует, как абонент использует сеть и активирует самые востребованные и актуальные решения, приносящие наилучший пользовательский опыт». К примеру, если пользователь собирается на отдых и купил тур, ему автоматически подключат роуминг-пакет, а если он пользуется неэффективным архивным тарифным планом, ИИ-помощник сам переключит его на актуальный тариф.

Однако на практике не все пользователи оказались довольны нововведениями – в соцсетях один за другим появляются гневные посты о том, что помощник на своё усмотрение устанавливает музыку на гудки, переключает на значительно более дорогие тарифы и покупает клиентам подписки на онлайн-кинотеатры. При этом найти «Ассистента» сложно: чтобы запустить его на мобильном приложении, нужно нажать на три точки, и далее нажать: «Ещё» → «Дополнительно» → «Функции» → «Другие» → «Ассистированная помощь». Даже в диалоге с ним отменить навязанные услуги не удаётся – сначала он долго перечисляет их преимущества (и даже может назвать по именам из телефонной книги друзей, которые тоже пользуются этими сервисами), а затем выдаёт стандартизированное сообщение и прекращает диалог:

«Нам очень жаль, что вы не оценили преимущества предоставленной вам услуги, которую уже оценили по достоинству миллионы абонентов МТС по всей России. Поскольку отказ от рекомендованных и востребованных услуг МТС может быть инициирован от вашего имени третьими лицами (мошенниками), мы должны убедиться, что этот запрос делаете действительно вы. Для этого обратитесь в ближайший салон связи МТС с документом, удостоверяющим личность и мобильным устройством, которое вы используете с этим номером. Всего доброго».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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