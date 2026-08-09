 

Токио признали лучшим городом для зумеров в 2026 году

09.08.2026, 16:18, Разное
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Журнал Time Out составил рейтинг городов, которые лучше всего подходят для жизни людей младше 30 лет. При составлении списка учитывались мнения тысяч представителей поколения Z: их спрашивали о доступности жилья и развлечений, качестве городской среды, возможности знакомиться с новыми людьми, культуре, природе, транспорте и ощущении счастья. При этом в рейтинг попал только один город от каждой страны.

Первое место занял Токио. Японская столица получила особенно высокие оценки за уровень счастья, удобный общественный транспорт, пешеходную доступность, культурную жизнь и разнообразные варианты досуга. Все опрошенные представители Gen Z заявили, что Токио приносит им радость в повседневной жизни. При этом ночная жизнь города получила высокую оценку, хотя большинство считает ее довольно дорогой.

На втором месте оказался Порту. Молодых жителей привлекают сочетание моря, парков и исторической архитектуры, а также развитая культурная жизнь. Город особенно высоко оценили за чувство общности: все опрошенные положительно отозвались об атмосфере местного сообщества. 93% также назвали Порту доступным по цене.

Третье место занял Мельбурн. Город предлагает большое количество концертов, театральных постановок, фестивалей и других культурных мероприятий. Несмотря на относительно высокую стоимость жизни, молодые жители отмечают доступные варианты еды, большое количество зеленых зон и развитое студенческое сообщество. Также в первой десятке оказались Эдинбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлин, Валенсия и Бангкок. Все эти города вошли в топ благодаря наличию зеленых пространств, пешеходной доступности, развлечениям и безопасности знакомств на улицах.


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