Большинством в один голос — бывший адвокат Трампа утвержден генеральным прокурором США

Американский Сенат утвердил назначение бывшего адвоката президента Дональда Трампа Тода Бланша на пост генерального прокурора – главы министерства юстиции. В поддержку решения проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Два представителя Республиканской партии, Сюзан Коллинс и Лиза Мурковски, выступили против назначения. Решающий голос «за» подал сенатор-республиканец Билл Кассиди, давний политический противник нынешнего президента.

«Для меня является большой честью доверие, которым облек меня президент Трамп, вручивший мне управление министерством юстиции. Я благодарен Сенату и сотрудникам министерства, подлинным народным слугам», — сообщил Бланш после утверждения.

Бывший личный адвокат Трампа исполняет обязанности генерального прокурора с апреля 2026 года. Противники президента заявляют, что назначение превращает минюст в ведомство, заботящееся об интересах не народа, а главы государства. Его также обвиняют в попытке утаить информацию о Джеффри Эпштейне.

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