 

Сиднейский суд заслушает показания израильтянина, которому угрожали убийством австралийские медики

09.08.2026, 18:18, Разное
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Блогер Макс Вейфер сообщил, что прибудет в конце августа в Австралию, чтобы дать показания против сотрудников сиднейской больницы, угрожавших ему убийством, поскольку он житель Израиля. Он попросил обеспечить ему охрану, поскольку он опасается за свою безопасность, пишет Ynet.

На минувшей неделе апелляционный суд пересмотрел решение окружного суда Сиднея отказаться приобщать к делу главную улику – снятое Вейфером видео, запечатлевшее угрозы со стороны Ахмада Рашада Надира и Сары Абу Лебды, поскольку, речь, якобы, идет о частном разговоре.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. На записи мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. «Я посылаю израильтян в ад», – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

В дальнейшем к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. Она заявляет, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. «Я их не лечу, а убиваю», – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал тогда заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. «Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона», – заявил он.


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