Мошенники 25 лет возили европейских студентов учиться в университет Пхеньяна вместо Сеула

Европол раскрыл международную сеть, четверть века перенаправлявшую абитуриентов в КНДР под видом обучения в Южной Корее. Студенты были убеждены, что осваивают передовые технологии под руководством специалистов Samsung и Hyundai, и лишь спустя годы начинали подозревать неладное, когда на собеседованиях их знания оказывались неконкурентоспособными – несмотря на блестящую успеваемость по истории Трудовой партии и основам идеологии сонгун.

Желающим изучать IT в Сеуле предлагали «ускоренный подготовительный семестр» в другом городе, который затем плавно превращался в полноценный пятилетний курс в Пхеньяне. Организаторы тщательно маскировали реальность: учебные корпуса были облицованы стеклом и пластиком под хай-тек, преподаватели носили бейджи с логотипами южнокорейских корпораций, а отсутствие интернета объясняли «режимом цифрового детокса для глубокого погружения в материал».

«Я окончил университет с отличием и был уверен, что меня ждёт карьера в LG, – рассказал выпускник 2015 года Томаш Берг из Праги. – Но теперь, похоже, меня ждёт карьера в министерстве государственной безопасности КНДР – это единственная организация, от которой я получил оффер ещё до окончания учёбы. Недавно созванивались с товарищем Паком, он подтвердил, что меня ещё ждут».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro