 

ВСУ — ночью перехвачены 55 из 90 ракет, 549 из 600 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 33 беспилотника

24.05.2026, 9:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 90 ракет (1 баллистическая ракета средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», 3 противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон», 30 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 54 крылатые ракеты Х-101/»Искандер-К»/»Калибр») и 600 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 55 ракет (11 баллистических и 44 крылатых) и 549 БПЛА, запущенных российскими военными. 19 ракет не достигли целей. Зафиксированы попадания 16 ракет и 51 ударных БПЛА в 54 локациях, а также падения фрагментов в 23 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Черкассах и Полтавской области, есть жертвы, десятки пострадавших, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Во Владимирской области возник пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.05 / Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

24.05 / Из подмосковного посёлка Рублёво проложат морской интернет-кабель до Амстердама

24.05 / Акустические пузыри придут на смену физическим наушникам

24.05 / Крошечные африканские рыбки умеют взбираться вверх по водопадам высотой до 15 метров

24.05 / Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

24.05 / «Какие меньшинства? Их тут уже нет»: президент Сирии отверг обвинения в этнических чистках

24.05 / Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

24.05 / Adios — Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки

24.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1551-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

24.05 / На экранизацию «Малой земли» выделят миллиард рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике