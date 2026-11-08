ВСУ — ночью перехвачены 137 БПЛА. МО РФ — сбиты 142 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 3 авиационные ракеты Х-59/69 и 164 ударных БПЛА (из них – 112 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 137 беспилотников (в том числе 88 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 23 локациях и падения обломков в 6 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 142 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.