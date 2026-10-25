Во Франции за сутки арестовано более 1300 участников протестов

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в ходе манифестаций 24 октября по подозрению в причастности к беспорядкам по всей стране было арестовано 1314 человек. 53 полицейских пострадали в столкновениях.

По данным МВД, возникло 75 пожаров, 24 магазина были разграблены. Не вдаваясь в подробности, ведомство пишет о начале нескольких расследований. Также отмечается, что после того, как столкновения прекратились, ночь прошла спокойно.

Данных о том, сколько манифестантов пострадало, в заявлении нет. Вечером 24 октября глава МВД Лоран Нуньес сообщил о двух пострадавших – по одному в Тулузе и Клермон-Ферране. СМИ сообщают и о многочисленных других пострадавших.