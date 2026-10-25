Грозит ли вам гастрит, если вы регулярно пропускаете завтрак? Гастроэнтеролог ответила на вопрос

Пропущенный завтрак сам по себе не является причиной гастрита — это лишь один из многих факторов, и ставить диагноз по одному эпизоду нельзя. Об этом «Газете.ру» рассказала гастроэнтеролог и диетолог клиники «Айрут» Юлия Красная. По ее словам, куда важнее общая картина питания в течение дня: сколько клетчатки и воды получает человек, насколько плотным оказывается ужин и как часто он ест поздно вечером.

Что на самом деле вредит желудку

Врач объясняет: многие люди пропускают завтрак и обед, а основную еду переносят на вечер. Такой режим действительно может создать проблемы. Плотный ужин прямо перед сном способен усилить изжогу, особенно у тех, кто уже страдает от рефлюкса. Фастфуд и газированные напитки нередко провоцируют отрыжку и вздутие. А если в рационе мало овощей, фруктов, круп и бобовых — то есть клетчатки — и при этом человек пьет недостаточно воды, возрастает вероятность запоров.

Боль в животе — еще не гастрит

По словам специалиста, дискомфорт после долгого перерыва между приемами пищи не обязательно указывает на гастрит. Чтобы разобраться в причине, важно обратить внимание на характер боли: это жжение, спазмы или боль, связанная с изменением стула. Имеют значение длительность и интенсивность симптомов, их регулярность и сопутствующие проявления. Пропущенный завтрак сам по себе не позволяет поставить диагноз — подчеркивает врач.

Еще одна возможная причина проблем с пищеварением — недостаточная калорийность рациона. Когда человек ест слишком мало в течение дня, организм может реагировать на это нарушениями пищеварения.

Как выстроить режим, если график плотный

Врач рекомендует заранее продумывать питание с учетом расписания. Например, позавтракать дома, взять с собой бутерброд и фрукт, а в длинный перерыв пообедать в столовой. Если после учебы предстоит рабочая смена, стоит предусмотреть еду и на это время — так вся еда не откладывается на поздний вечер.

Если мучает изжога

При частой изжоге на фоне рефлюкса, по словам эксперта, могут применяться разные группы средств. Это антациды, нейтрализующие кислоту в желудке (например, ренни, гастал, фосфалюгель), либо препараты, препятствующие забросу содержимого желудка в пищевод (такие как гевискон). Выбор зависит от конкретной ситуации.

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