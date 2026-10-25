 

В России пройдёт общенациональная аттестация всех работников на знание истории

25.10.2026, 13:18, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ «О проведении внеочередной оценки знаний о руководящей и направляющей роли России и россиян в мировой истории у трудоустроенных граждан».

Согласно документу, в ноябре 2026 году всем официально работающим россиянам придётся пройти тест по истории России, а также роли соотечественников в мировом научно-техническом прогрессе.

«Если человек не знает, сколько всего великого сделали наши великие предки – нужно разобраться, глупость это или госизмена. Мы увидим общий уровень исторической осознанности у наших людей и сможем сделать выводы, как донести до них историческую правду», – сказал глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. 

Граждан, получивших низкие баллы по итогам аттестации, лишат премий; также они не смогут в течение ближайших пяти лет получить повышение.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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