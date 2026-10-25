 

Умная домашняя ферма даст первый урожай зелени уже через 8 дней

25.10.2026, 14:15, Разное
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Британский стартап Home Harvest запустил на Kickstarter проекты умных домашних ферм Harvest One и Harvest Three. По данным компании, некоторые культуры можно собирать уже через 8 дней. Положите в контейнер готовый мат без почвы, наполните резервуар водой, выберите культуру в приложении и закройте дверцу — дальше система сделает все сама.

Фермы предлоагают освещение полного спектра, полив, оптимизацию режимов влажности и температуры, автоматическую циркуляция воздуха. Приложение обеспечивает возможность контроля процесса, напоминает о сборе урожая и дает идеи рецептов, а режим «Отпуск» замедляет рост растений на время вашего отсутствия. При желании можно использовать собственные семена и субстраты.

Младшая модель Harvest One мощностью 25 Вт оснащена одним лотком и рассчитана на 1–2 человек. Более крупная Harvest Three занимает ту же площадь, но выше, более чем вдвое — 81 см. В ней 3 лотка и резервуар на 3,5 л, она рассчитана на семьи из 3–5 человек. Доступны 6 цветов корпуса. Прототип на солнечных батареях преодолел более 8000 морских миль за полгода, путешествуя по Тихому океану с гребцами Джессом Роу и Мириам Пейн и обеспечивая их свежей зеленью.

На Kickstarter цена начинается с 330 долларов за версию с одним лотком и от 400 долларов за модель с 3 лотками. Первые поставки ожидаются в феврале 2027 года. Готовые маты потребуют постоянных затрат, хотя этого можно избежать, закупая семена и субстрат самостоятельно. Концепцию проверяли более года в домах, ресторанах и школах. Дизайн утвержден, но для оснастки, сертификации и серийного производства нужны деньги спонсоров, при удачном раскладе производство начнется уже в декабре.Источник &#8212 Kickstarter

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