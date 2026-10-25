Министр обороны Великобритании — «У нас есть 1000 дней, чтобы подготовиться к войне»

Министр обороны Великобритании Уэс Стиртинг опубликовал в газете Telegraph статью, в которой говорит, что у королевства есть 1000 дней, чтобы подготовиться к войне. Противника он не называет, но издание отмечает интенсификацию российских гибридных действий военного характера.

«Мой основной приоритет – гарантировать, что наша страна готова воевать и победить. Чтобы предотвратить худшее, нужно быть к нему готовым. Это означает такое наращивание потенциала, что наши враги подумают дважды, прежде чем атаковать. Но если сдержать их не удастся, мы должны обеспечить, что Великобритания готова к войне», – пишет политик.

«Готовность наших противников нанести нам вред не является новостью. Но теперь у них появляется необходимый для этого потенциал. К 2030 году мощь их армии и военной экономики может позволить им атаковать. Это дает нам немногим более 1000 дней, чтобы вместе с союзниками быть готовыми воевать и победить», – заявляет министр.

Стиртинг отметил и необходимость увеличения военного бюджета. По его словам, консерваторы оставили Великобританию с самой малочисленной армией со времен Наполеоновских войн, с низким моральным духом и нехваткой личного состава. Он обещал, что каждый пенс военного бюджета будет использован ответственно и разумно.