 

Меган Маркл сообщила о разрыве отношений с отцом, обвинив его в сексуальном насилии над детьми

25.10.2026, 15:30, Разное
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Меган Маркл, чей официальный титул – герцогиня Сассекская, еще в минувшем году написала своему отцу Томасу Марклу письмо о разрыве отношений, сообщив ему: как ей, так и властям известно, что подвергал сексуальному насилию маленьких девочек. Об этом рассказывает BBC.

Несколько дней назад издание Sun сообщило, что в филиппинском доме Томаса был обнаружен тайник с детской порнографией. Его нашел сводный брат Меган Томас-младший, который немедленно обратился в полицию. Тысячи изображений хранились в четырех больших коробках.

На старом телефоне Маркла было обнаружено 15-минутное видео обнаженных девочек, которым на вид было 10-11 лет.

«Я сразу понял, что это абсолютно незаконно, и что если я ничего не сделаю, то сам окажусь в тюрьме. Я почувствовал, что меня предали, я бы в ярости, меня от этого выворачивало. Я понял, что должен сообщить о находке», – рассказал Томас-младший. К следствию подключилось и ФБР.

Однако, пишет BBC, еще в 2019 году британская полиция сообщила Меган, что ее отец подозревается в сексуализированном насилии над детьми. К этому времени они уже не общались, так, в 2018 году Томас не приехал на свадьбу дочери с принцем Генри – официальной причиной было названо плохое здоровье.

Сейчас 82-летний Томас проживает в США в центре по уходу за пожилыми. Он отрицает, что вступал в интимные отношения с несовершеннолетними и владел детской порнографией.

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