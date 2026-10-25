В венгерской церкви нашли французский крест XIII века и обломки кольчуги: как они там оказались

В венгерском селе Сиглигет, что расположено недалеко от озера Балатон, археологи исследовали средневековую церковь Аваш. Работы шли девять месяцев, а самые важные находки появились в предпоследний день раскопок. В ризнице, где обычно хранили церковную утварь и облачения, под слоем гравия лежали позеленевшие медные пластины и горсть сильно проржавевшего железа. Когда медные фрагменты очистили, под коррозией открылись следы позолоты, гравировки и контуры распятого Христа. Железо оказалось обломками кольчуги.

Крест из Лиможа: как французская работа попала в венгерскую церковь

Медные пластины идентифицировали как фрагменты литургического креста, изготовленного в Лиможе — крупном центре металлообработки на юге Франции. В XII и XIII веках местные мастерские славились изделиями из позолоченной меди с выемчатой эмалью. Техника называлась шамплеве: в медной пластине вырезали углубления, заполняли их стеклянным порошком и обжигали, получая цветные узоры. Декор дополняли гравировкой и золочением. Церкви и монастыри по всей Европе покупали такие предметы, поэтому лиможские кресты и реликварии встречаются далеко за пределами Франции.

На фрагментах из Сиглигета сохранились позолоченные поверхности, гравированный орнамент и очертания фигуры Христа. Эмалевые вставки, которые когда-то украшали крест, утрачены, но металлической основы достаточно, чтобы представить его первоначальный вид. Для сравнения: сохранившиеся лиможские кресты XIII века нередко достигали 20–50 сантиметров в высоту и украшались не только эмалью, но и рельефными фигурами. Находка в Сиглигете относится к той же традиции, хотя от самого предмета остались только фрагменты.

Точные обстоятельства появления французского креста в маленькой венгерской церкви неизвестны. Он мог быть подарком, вкладом состоятельного прихожанина или частью церковного имущества, пережившего столетия. В любом случае находка связывает это место с широкой сетью средневекового религиозного искусства, которое перемещалось по Европе вместе с людьми, деньгами и верой.

Кольчуга в ризнице: неожиданный предмет для святого места

Обломки железа поначалу выглядели как ржавый мусор. Но при ближайшем рассмотрении в них узнали фрагменты кольчужного доспеха — гибкой брони из соединенных железных колец. Для ризницы, помещения при церкви, где хранят сосуды, облачения и книги, это необычная находка. Кольчуга — предмет военного снаряжения, и ее присутствие рядом с литургической утварью требует объяснения.

Археологи пока не установили, кому принадлежал доспех и как он оказался под полом. Возможны разные версии: кольчуга могла принадлежать человеку, связанному с церковью, быть вкладом или трофеем, а могла попасть туда на более позднем этапе истории здания. Близкое расположение обломков кольчуги и фрагментов креста не доказывает, что предметы использовались или были спрятаны одновременно.

Церковь, стоящая на римских руинах

Церковь Аваш, которую местные называют «Сломанной башней», вероятно, построили в конце XII или начале XIII века. Она стоит на месте, заселенном задолго до Средневековья: среди находок есть римские строительные материалы, и есть основания полагать, что средневековое здание включило в себя остатки более раннего римского сооружения. Сохранившаяся башня поднимается от квадратного основания к восьмиугольной верхней части — деталь, которая помогает датировать постройку.

Поселение вокруг церкви со временем пришло в упадок: люди постепенно переместились к замку Сиглигет. В документах 1420-х годов еще упоминается каменная церковь Всех Святых в старом селе, что подтверждает существование этих руин в позднем Средневековье.

Раскопки были связаны со строительством туристического центра. Мониторинг земляных работ начался в январе 2026 года при температуре минус 9 градусов, а основные раскопки пришлись на июль, когда жара доходила до 39 градусов. Находки в ризнице появились на финальном этапе работ, когда заменяли гравийное покрытие.

Изображение: разработано Мagnific.