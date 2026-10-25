Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1705-й день войны

Минобороны РФ 25 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Металловка и Бережное Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Иволжанское и Никольское Сумской области. Противник потерял более 165-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубцы, Райгородок Донецкой Народной Республики и Червоный Оскол Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 230-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Черевковка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Криворожье, Белозерское, Новопавловка, Варваровка, Новодонецкое, Малотарановка, Криницы и Староварваровка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Федоровское, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Вольнянка и Новониколаевка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1072 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 271197 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31400 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36813 орудий полевой артиллерии и минометов, 75559 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.