 

Стрельба в университете во Флориде, более десяти раненых

25.10.2026, 10:00, Разное
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По меньшей мере 12 человек пострадали в городе Таллахасси во Флориде, когда была открыта стрельба рядом с университетским стадионом. Среди раненых шесть несовершеннолетных. Стрелок еще не задержан.

Как сообщила полиция Талахасси, на месте находилось около 25 стражей порядка. Однако им не удалось предотвратить потасовку, в ходе которой был открыт огонь. 11 человек получили огнестрельные ранения, состояние трех из них тяжелое. Еще одна пострадавшая – бабушка одного из раненых, получившая травмы, когда бежала с места инцидента.

«Полиция проводит расследование. Наши сердца с пострадавшими. Обстановка в кампусе остается спокойной, но мы рекомендуем избегать район стадиона, чтобы позволить правоохранительным органам делать свою работу», – говорится в заявлении университета A&M.

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