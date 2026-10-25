Исследователи придумали, как поймать опасную «зеркальную жизнь»: метод работает как 3D-очки

Зеркальная жизнь пока не существует. Ее никто не создал, и, если верить прогнозам, до этого остается как минимум десятилетие. Но именно поэтому ученые из Университета Стратклайда и Даремского университета решили подготовиться заранее: они предложили первый метод, который мог бы отличить обычный организм от его зеркального аналога. В основе — свет, точнее, его способность «чувствовать» молекулярную асимметрию.

Что такое зеркальная жизнь и почему ее боятся

Все живые организмы на Земле используют молекулы определенной «ориентации». Аминокислоты в белках закручены влево, сахара в ДНК и РНК — вправо. Это свойство называется хиральностью, или «рукообразностью»: молекула и ее зеркальное отражение выглядят почти одинаково, но собраны как левая и правая перчатки — их не наложить друг на друга.

Зеркальная жизнь — гипотетическая форма жизни, построенная из противоположных версий этих молекул. Если такая жизнь когда-нибудь будет создана искусственно, она может стать серьезной проблемой. Иммунная система человека настроена на распознавание обычных молекул и может просто не узнать зеркальные. То же касается экосистем: зеркальные микробы могут оказаться не по зубам хищникам и не разлагаться привычными ферментами.

В декабре 2024 года группа из 38 исследователей, включая нобелевских лауреатов, опубликовала в Science предупреждение: зеркальные бактерии создавать не следует. В 2025 году тему подхватили ООН и научные организации по всему миру, призвав к мораторию и разработке мер предосторожности. Вероятность появления зеркальной жизни оценивается как низкая, но последствия, если она вырвется из-под контроля, могут быть катастрофическими.

Как свет может выдать зеркальную молекулу

Предложенный метод основан на явлении, которое уже знакомо каждому, кто смотрел 3D-кино. Очки для стереоэффекта работают с циркулярно поляризованным светом: его волны закручиваются вправо или влево. Молекулы с разной хиральностью по-разному взаимодействуют с таким светом, и это можно зафиксировать.

Исследователи предлагают использовать флуоресцентные зонды, которые прикрепляются к определенным структурам внутри клетки — мембранам, органеллам, нуклеиновым кислотам. Когда зонд связывается с мишенью, он начинает испускать свет с характерной поляризацией. Если образец состоит из обычных «правых» и «левых» молекул, сигнал будет одним. Если перед нами зеркальный организм — картина поляризации изменится.

Это своего рода молекулярный отпечаток пальца. Один зонд может дать ложный результат, поэтому авторы предлагают использовать панель из нескольких зондов, нацеленных на разные структуры. Совпадение нескольких сигналов сделает вывод надежнее.

Что важно: метод можно отлаживать без создания зеркальной жизни

Одно из главных преимуществ подхода в том, что для его проверки не нужно создавать опасные организмы. Исследователи могут работать с обычными биологическими образцами и тестировать, насколько точно зонды различают хиральные структуры. Существующие технологии регистрации такого свечения — микроскопы, камеры, планшетные ридеры для клеток — уже продемонстрированы в лабораторных условиях.

Пока это только концепция. Полноценный эксперимент, который доказал бы, что метод действительно распознает зеркальную жизнь, еще не проведен. Но сама логика выглядит убедительно: если у нас появится инструмент, который сможет отличить зеркальную клетку от обычной, это даст системам бионадзора шанс заметить проблему до того, как она станет необратимой.

Почему это важно именно сейчас

Зеркальная жизнь — редкий случай, когда наука пытается решить проблему до ее появления. Обычно методы обнаружения разрабатывают вдогонку за угрозой. Здесь же исследователи сознательно идут на опережение: они не ждут, пока кто-то создаст зеркальную бактерию, а готовят инструмент заранее.

В мире уже звучат призывы к международному регулированию и «красным линиям» в зеркальных исследованиях . Если такие правила будут приняты, понадобится и способ проверять их соблюдение. Метод на основе поляризованного света может стать одним из инструментов такого контроля.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science

Изображение: разработано Мagnific.