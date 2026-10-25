Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа во Флориде

Американский истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, нарушивший временный запрет на полеты в районе резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида).

Как сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD), истребитель выполнил специальный маневр, чтобы привлечь внимание пилота гражданского воздушного судна.

После этого пилот установил связь с военными, выполнил полученные указания и покинул зону, закрытую для полетов.