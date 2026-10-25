В Вануату произошли сильные землетрясения

В воскресенье, 25 октября, в районе островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,16. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Германский исследовательский центр геологических наук (GFZ).

По сведениям сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 125 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Накануне, 24 октября, в районе Вануату было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Его очаг находился на глубине около 10 километров.