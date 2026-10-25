Маск признал ограничение Starlink в Украине, обвинив ВСУ в нарушении условий использования

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания ограничила возможности использования спутниковой системы связи Starlink украинскими военными из-за нарушения ими условий предоставления услуг. Об этом предприниматель написал в принадлежащей ему социальной сети X.

«Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя его для таких ударов. На прошлой неделе эта лазейка была закрыта», – заявил Маск.

Его заявление последовало за сообщениями о технических ограничениях работы Starlink и военной системы Starshield в Украине. В течение более недели ограничения скорости связи мешали украинским военным использовать беспилотники. По сообщениям украинской стороны, часть операций пришлось отменить.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа Starlink и Starshield восстановлена в прежнем режиме. Он подчеркнул значение спутниковой связи для снабжения подразделений на передовой и противодействия российским ударным беспилотникам.