Медицина в Древнем Риме: как римляне лечили болезни и создавали основы европейской медицины

Принято считать, что Древний Рим подарил миру великое право и великую инженерию, но о том, что он подарил нам еще и медицину — точнее, ту ее организационную форму, в которой она существует до сих пор, вспоминают гораздо реже. Римляне почти не создали собственных масштабных медицинских теорий и во многом уступали грекам в анатомических познаниях, однако именно они построили первые военные госпитали, ввели институт государственных врачей и превратили санитарию в государственную задачу. Так как же выглядела медицина Древнего Рима на практике и что сделало ее основой европейской медицины?

Истоки медицины в Древнем Риме

В ранний, Царский период римской истории (VIII–VI века до н.э.) профессиональных врачей не существовало. Медицина была домашней, семейной практикой, основанной на эмпирическом опыте и религиозных представлениях. Лечением занимался глава семьи, использовавший травы, заговоры и обращения к богам. Как и во многих древних обществах, болезнь воспринималась как знак недовольства божества или результат колдовства.

Ситуация начала меняться в период Римской республики (510–31 гг. до н.э.). По мере расширения римского влияния и контактов с греческим миром в Рим проникают греческие медицинские идеи. Первым значительным греческим врачом, обосновавшимся в Риме, стал Асклепиад из Вифинии (128–56 гг. до н.э.). Согласно некоторым источникам, он прибыл в город как учитель красноречия, но обнаружив, что медицина приносит больше дохода, занялся врачебной практикой. Асклепиад создал собственную медицинскую систему, основанную на атомистической теории Демокрита и Эпикура: он учил, что тело состоит из атомов и пор, а болезнь возникает из-за нарушения движения атомов или закупорки пор.

Принцип его лечения был сформулирован лаконично: «tuto, celeriter, jucunde» — «безопасно, быстро, приятно». Асклепиад в качестве лечебных методов предпочитал диету, массаж, ванны, гимнастику, вино и даже музыку. Он ратовал за гуманное отношение к психически больным: приказывал освобождать их из цепей и создавать вокруг них спокойную обстановку. Были в его арсенале и хирургические методы лечения: именно Асклепиаду приписывают первое успешно выполненное описание и рекомендации при трахеотомии (прим. ред.: хирургическая операция рассечения трахеи для восстановления или обеспечения дыхания при непроходимости верхних дыхательных путей), а также ее проведение. Асклепиад стал основателем «методической» школы, которая доминировала в римской медицине в течение нескольких столетий.

Древнеримские хирургические инструменты, найденные в Помпеях. Изображение: Wellcome Collection

Римская система здравоохранения и общественная санитария

Римляне были выдающимися практиками в области общественной гигиены: их система здравоохранения впервые в истории предприняла попытку государственного регулирования санитарных условий в масштабах города.

Римляне понимали связь между грязной водой, нечистотами и болезнями. Уже в VI веке до н.э. в Риме была построена Большая Клоака — грандиозная система канализации, отводившая сточные воды города в реку Тибр. Это была осознанная мера, направленная против распространения болезней в густонаселенном городе. «Законы XII таблиц» (около 450 г. до н.э.) содержали предписания, касавшиеся санитарных норм, включая запрет хоронить умерших внутри города — мера, направленная против эпидемий.

Варрон (116–27 гг. до н.э.), римский ученый и писатель, предупреждал об опасности строительства жилья вблизи болот. Он утверждал, что в болотистой почве живут «мелкие, невидимые для глаза твари», которые проникают в тело и вызывают болезни. Это наблюдение, сделанное более чем за полторы тысячи лет до открытия микроорганизмов, показывает, насколько серьезно римляне относились к факторам окружающей среды.

Акведуки и бани как часть медицины Древнего Рима

Есть еще один аспект римской цивилизации, который неразрывно связан со здоровьем, и это акведуки. С IV века до н.э. Рим начал строить систему водопроводов, доставлявших свежую воду из горных источников. К эпохе Римской империи город снабжался водой через одиннадцать акведуков, общая протяженность которых составляла сотни километров. Акведуки доставляли в город не только питьевую воду, но и воду, обеспечивавшую работу общественных бань, фонтанов и туалетов. Разумеется, античная санитария не была безупречной. Исследования ученых из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце (Германия) по карбонатным отложениям в Помпеях показали, что вода в ранних республиканских банях обновлялась лишь раз в день, и в ней накапливались тяжелые металлы — свинец, цинк и медь, вымывавшиеся из труб и котлов. Ситуацию улучшила постройка акведуков, позволявших доставлять больше свежей и чистой воды с близлежащих гор и менять ее в термах чаще.

Термы (общественные бани) представляли собой сложный комплекс, включавший парилки, бассейны с горячей и холодной водой, залы для гимнастики. Римляне верили, что регулярное посещение бань укрепляет здоровье, очищает поры и помогает при различных недугах. Врачи часто рекомендовали термы как часть терапии.

Термы Диоклетиана в Риме (поперечный разрез центрального зала). Изображение: Edmond Jean-Baptiste Paulin, Public domain, via Wikimedia Commons

Военная медицина в Древнем Риме

Создание профессиональной армии при императоре Октавиане Августе (I век до н.э. — I век н.э.) стало поворотным моментом в истории римской медицины. Рим принял простую истину: здоровый солдат — эффективный солдат. Военная медицина Рима стала одной из самых организованных систем здравоохранения древности. За время правления Августа в римской армии сформировалась четкая медицинская иерархия. Врачи сопровождали легионы в походах и оказывали помощь раненым на поле боя. Римская армия имела целую систему эвакуации раненых, что было беспрецедентным для древнего мира. Согласно военным трактатам, за линиями сражающихся располагались специальные помощники, которые выносили раненых из боя, перевязывали их и доставляли в безопасное место. За спасенного солдата могла полагаться награда. В военных лагерях существовали специальные лазареты — валетудинарии. Все это делало римскую военную медицину образцом для подражания на протяжении столетий.

Римские военные госпитали валетудинарии

Валетудинарии (от латинского valetudo — «здоровье») были первыми в истории специализированными военными госпиталями. Их появление относится ко времени правления все того же Октавиана Августа, когда римская армия стала постоянной, а легионы разместились в стационарных лагерях на границах империи.

Археологические раскопки позволили детально реконструировать устройство этих госпиталей. Валетудинарий в лагере Виндонисса (современная Швейцария), построенный, по разным источникам, около 15 г. до н.э, представлял собой четырехугольное здание с внутренним двором. В нем были операционные, аптека, кухни, бани, морг и палаты для пациентов. Большие палаты вмещали до восьми человек, а общая вместимость госпиталя, по разным данным, достигала 300–480 пациентов.

Валетудинарий в лагере Виндонисса (реконструкция). Изображение: Museum Aargau

Валетудинарии не были благотворительными учреждениями для гражданских лиц — они обслуживали исключительно солдат. Однако сам принцип организованного стационарного лечения был революционным.

Хирургия в медицине Древнего Рима

Римская хирургия достигла значительного уровня развития, хотя и уступала в теоретической сложности александрийской школе. Римские врачи владели широким арсеналом операций. В том числе они умели:

ампутировать конечности; вправлять вывихи; лечить переломы; удалять камни из мочевого пузыря; проводить трепанацию черепа; оперировать катаракту.

Особенно хорошо была развита военная хирургия. Валетудинарии располагали операционными залами, где врачи обрабатывали раны, извлекали наконечники стрел и копий, останавливали кровотечения.

Хотя римские хирурги не имели представления о микробах, они понимали важность антисептики. Раны промывали вином или уксусом, использовали чистые повязки и стремились минимизировать загрязнение. Эти эмпирические меры, основанные на наблюдении, делали римскую хирургию относительно успешной по меркам древности.

Инструменты римских врачей и медицинские технологии

Археологические находки дают нам представление о медицинских инструментах, которыми пользовались римские врачи. В Помпеях, Риме и других городах были обнаружены целые наборы хирургических инструментов.

В наборах римских врачей также могли находиться:

зонды — для исследования ран и свищей; крючки — острые и тупые, для расширения ран; пинцеты — с гладкими и зубчатыми губками; кровопускательные инструменты; катетеры и инструменты для литотомии; иглы для операций на катаракте; банки — для «сухого» и «влажного» кровопускания; ступки и пестики для приготовления лекарств.

Но основным инструментом римского хирурга были, конечно, различные скальпели. Интересно, что форма скальпелей оставалась практически неизменной на протяжении нескольких столетий: инструменты I века из Помпей практически идентичны тем, что использовались в Римини двести лет спустя.

Лекарственные средства и травы в медицине Древнего Рима

Римская фармакология была обширной и во многом унаследованной от греков. Основным источником знаний о лекарственных растениях служил труд Диоскорида Педания «О лекарственных средствах» (I век н.э.) Этот греческий врач, служивший в римской армии, описал более 600 растений и около 1 000 лекарственных средств, став на полторы тысячи лет главным авторитетом в области фармации.

Диоскорид описывает мандрагору. Изображение: Wellcome Collection/CC BY 4.0

Римляне использовали широчайший спектр природных средств: травы, коренья, минералы, продукты животного происхождения. Популярностью пользовались опий, белена, мандрагора, используемые как обезболивающие; различные слабительные и рвотные; вино как антисептик и основа для настоек. Плиний Старший в своей «Естественной истории» собрал огромное количество сведений о целебных свойствах растений и минералов, хотя и не всегда критически их оценивал.

Приготовление лекарств было важной частью работы врача. В ранний период врачи сами собирали и готовили снадобья, но постепенно выделилась профессия травников и торговцев лекарствами.

Представления о болезнях в медицине Древнего Рима

Римская медицина развивалась в рамках гуморальной теории, унаследованной от Гиппократа. Согласно этой теории, здоровье зависит от баланса четырех жидкостей организма:

крови; флегмы (слизи); желтой желчи; черной желчи.

Болезнь есть результат нарушения этого баланса, а лечение направлено на его восстановление. Римский врач Клавдий Гален (около 129–216 гг. н.э.) развил и систематизировал гуморальную теорию, добавив к ней учение о пневме (жизненной силе) и трех «духах»: природном, жизненном и животном.

Однако гуморальная теория была не единственной теоретической основой римской медицины. Методическая школа, основанная Асклепиадом и развитая Фемисионом, утверждала, что болезнь локализуется в твердых частях тела и проявляется в двух состояниях: status strictus (сужение) и status laxus (расслабление). Лечение, соответственно, состояло в применении расслабляющих или укрепляющих средств, в восстановлении свободного движения и правильного расположения частиц в организме. Эта теория также была шагом в сторону более рационального подхода, свободного от мистических представлений.

Клавдий Гален и его вклад в медицину Древнего Рима

Клавдий Гален из Пергама (около 129–216 гг. н.э.) — безусловно, самая значительная фигура в истории римской медицины. Грек по происхождению, он начал карьеру в родном городе как врач гладиаторов, что дало ему уникальный опыт в анатомии и хирургии. Позже он переехал в Рим, где стал придворным врачом императора Марка Аврелия.

Памятник Галену на его родине в Пергаме, Турция. Изображение: Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Труды Галена стали основой медицины на многие столетия. Он описал кости, мышцы, связки, внутренние органы, а также детально изучил нервную систему: все отделы головного и спинного мозга, семь пар черепно-мозговых нервов, 58 спинномозговых нервов и нервы внутренних органов. Гален экспериментально доказал, что мозг, а не сердце, является центром чувствительной способности и мыслительной деятельности. Он также выдвинул первую в истории физиологии теорию кровообращения. Среди его трудов трактаты:

«О назначении частей человеческого тела»; «Об анатомии»; «Терапевтические методы»; «О больных частях тела»; «О составе лекарств».

В то же время Гален был сложной фигурой. Его критика, направленная в сторону врачей-современников, нередко была резкой и беспощадной.

Социальный статус врачей в Древнем Риме

Положение врачей в римском обществе было неоднозначным. С одной стороны, архиатры — государственные врачи, появившиеся при императорах, — пользовались значительным уважением и получали жалованье от государства. Они лечили императора, чиновников и членов городских магистратур.

С другой стороны, большинство практикующих врачей были греками, рабами или вольноотпущенниками. Римская элита часто смотрела на врачей с подозрением: к примеру, писатель и политик Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) предупреждал об опасности греческой медицины, которую считал частью развращающего греческого влияния.

Тем не менее, медицина была одной из немногих профессий, доступных для социальной мобильности. Раб-врач мог получить свободу и даже разбогатеть. Вольноотпущенник, успешно практикующий медицину, мог стать гражданином и пользоваться уважением. Женщины-врачи также существовали в Риме. Они работали наравне с мужчинами, хотя, вероятно, их социальный статус был ниже.

Среди женщин также были obstetrices («повивальные бабки»), которые играли ключевую роль в родовспоможении в Древнем Риме, где роды сопровождались высокой смертностью как для матери, так и для ребенка. Наиболее полное описание их обязанностей и квалификации оставил древнегреческий и древнеримский врач Соран Эфесский (ок. 98–138 гг. н. э.).

Соран Эфесский, «Гинекология». Иллюстрации положения эмбриона в матке. Изображение: Soranus of Ephesus, Public domain, via Wikimedia Commons

Наследие медицины Древнего Рима в истории Европы

Вклад Древнего Рима в историю медицины невозможно переоценить. Хотя римляне не создали великих медицинских теорий, они создали институты, которые определили облик европейского здравоохранения на столетия вперед.

Во-первых, римляне изобрели военный госпиталь — валетудинарий. Это была первая в истории система организованной стационарной медицинской помощи. Хотя валетудинарии обслуживали только солдат, сам принцип госпитализации и специализированного ухода был революционным. Во-вторых, римляне создали общественную санитарию как государственную задачу. Акведуки, общественные бани и туалеты — все это было не просто удобствами, но осознанными мерами по защите здоровья населения. Римский опыт городского планирования и санитарного законодательства стал образцом для последующих эпох. В-третьих, римляне сохранили и передали потомкам античную медицинскую традицию. Труды разных ученых были впоследствии скопированы и переведены: сначала на арабский, а затем с арабского на латынь. Именно в таком виде они стали основой медицинского образования в средневековых университетах Европы. Медицина в Древнем Риме в вопросах и ответах 1. Каким был уровень медицины в Древнем Риме?

Оценивать уровень медицины в Древнем Риме можно по-разному: с одной стороны, римляне достигли значительных успехов в организации здравоохранения и прикладных знаниях, с другой — в теоретической медицине и понимании причин болезней они во многом опирались на греческие традиции.

2. Были ли в Древнем Риме больницы?

Для гражданских лиц — практически нет. Военные госпитали (валетудинарии) существовали с I века н.э.

3. Что такое валетудинарии в Древнем Риме?

Валетудинарии — это военные госпитали при легионах, а также лазареты для раненых и больных солдат. Название происходит от латинского valetudo — «здоровье».

4. Какие операции проводили римские врачи?

Ампутации, трепанацию черепа, удаление катаракты. Военная хирургия была особенно развита.

5. Использовали ли анестезию в медицине Древнего Рима?

Анестезии в современном понимании в Древнем Риме не существовало. Но приемы обезболивания были. Как обезболивающее использовались опий, мандрагора, белена, вино. Операции проводились быстро, чтобы минимизировать страдания пациента.

6. Какие болезни наиболее успешно лечили в Древнем Риме?

Лихорадки, раны, переломы, инфекционные заболевания, глазные болезни, расстройства пищеварения, психические расстройства.

7. Кто был самым известным врачом Древнего Рима?

Самым известным врачом Древнего Рима считается Клавдий Гален из Пергама (129–216 гг. н. э.), чьи труды стали основой медицинского образования на 1 500 лет. Помимо него к числу наиболее известных римских медиков относятся Авл Корнелий Цельс (ок. 25 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.), автор трактата «О медицине» (De Medicina), и Соран Эфесский (ок. 98–138 гг.), прославившийся трудом по гинекологии и акушерству.

8. Как Клавдий Гален повлиял на развитие медицины?

Он систематизировал античные знания, создал подробные анатомические описания, развил гуморальную теорию Гиппократа. Его работы были канонизированы и изучались вплоть до Нового времени.

Клавдий Гален. Изображение: Pierre-Roch Vigneron, Public domain, via Wikimedia Commons

9. Какие медицинские инструменты использовали древние римляне?

Скальпели, зонды, крючки, пинцеты, кровопускательные инструменты, катетеры, банки, ступки. Многие инструменты сохранились в археологических находках.

10. Какую роль играли акведуки в римской системе здравоохранения?

Акведуки обеспечивали города чистой водой для питья и бань, что снижало риск инфекционных заболеваний. Это была ключевая часть римской системы общественной санитарии.

11. Как римляне боролись с эпидемиями?

Помимо медицинских мер, римляне активно боролись с эпидемиями санитарными мерами: канализация, чистые акведуки, изоляция больных в военных госпиталях.

12. Как обучались врачи в Древнем Риме?

Систематического медицинского образования долго не существовало. Врачи учились как ремесленники — у практикующего наставника. Позже появились частные и государственные медицинские школы.

13. Были ли женщины-врачи в Древнем Риме?

Да, при этом, вероятно, они могли практиковать не все виды медицины. Существовали также obstetrices — «повивальные бабки».

14. Чем римская медицина отличалась от греческой?

Греки создали медицинскую теорию (Гиппократ, александрийская школа). Римляне сосредоточились на практике: военная медицина, госпитали, санитария, систематизация знаний. Римская медицина была более утилитарной и организованной.

15. Почему медицина Древнего Рима стала основой европейской медицины?

Медицина Древнего Рима стала основой европейской медицины, потому что римляне сохранили и передали последующим поколениям многие античные знания, создали институты (госпитали, медицинские школы) и заложили основы общественной санитарии. Через арабский мир и византийские рукописи римская медицина стала фундаментом европейской медицинской традиции.

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Медицина Древнего Рима — это эстафета, протянувшаяся от Гиппократа (около 460–370 гг. до н. э.) через Галена (129–216 гг. н. э.) к современности: римляне не столько создавали новое, сколько систематизировали и применяли лучшее из греческого наследия, но именно их практический гений — госпитали, санитария, регулирование врачебной практики — превратил разрозненные знания в работающую систему, которая стала фундаментом европейского здравоохранения и пережила империю на тысячелетия, так что и сегодня мы в определенном смысле остаемся наследниками Древнего Рима.

Автор текста Валерия Стопичева

Изображение на обложке: Magnific

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