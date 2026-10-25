 

Обама обвинил Трампа в развязывании ненужной войны с Ираном и росте цен в США

25.10.2026, 6:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Бывший президент США Барак Обама обрушился с резкой критикой на президента Дональда Трампа, обвинив его в развязывании войны с Ираном, которой, по словам Обамы, никто не хотел. Выступая 24 октября на предвыборном митинге Демократической партии в Кливленде (штат Огайо), он заявил, что действия нынешней администрации непосредственно способствовали росту стоимости жизни в США.

«Нынешний президент принял ряд неудачных решений. Самое главное – он решил начать ненужную войну, о которой никто не просил и за которую никто не голосовал», – заявил Обама.

Бывший президент напомнил о заключенном при его администрации в 2015 году соглашении по иранской ядерной программе, из которого Трамп вышел в 2018 году.

«Иран не обладал ядерным оружием, потому что я заключил соглашение, которое, как все признавали, не позволяло ему получить ядерную бомбу. И мне не пришлось запускать для этого ни одной ракеты. Мне понадобилась только дипломатия», – заявил Обама.

«Он вышел из соглашения и начал эту войну. Семь месяцев спустя, через шесть месяцев после того, как они объявили о победе, – помните, они говорили, что это лучшая война в истории и все идет прекрасно, – как теперь идут дела?» – продолжил он.

«Наши союзники и наши базы подверглись нападениям. Американцы погибли, сотни американцев получили ранения. Мы истощили запасы ракет. А Иран теперь фактически обладает правом вето в отношении Ормузского пролива, через который нефть поступает на мировой рынок», – заявил бывший президент.

Обама непосредственно связал последствия войны с подорожанием топлива и других товаров: «Вот почему растут цены на нефть. Никто с этим не спорит. Вот почему дорожает дизельное топливо. Вот почему дорожает практически все».

В ходе выступления Обама подверг критике министра войны США Пита Хегсета, высмеяв его внимание к внешнему виду военнослужащих. «Это несерьезные люди. И проблема в том, что именно вам приходится расплачиваться за их несерьезность», – заявил он.

Обама призвал американцев воспользоваться промежуточными выборами в Конгресс, назначенными на 3 ноября, чтобы ограничить влияние администрации Трампа. «После двух лет хаоса, жестокости, коррупции и некомпетентности, подобных которым мы не видели в современную эпоху, у вас есть возможность сказать: хватит», – заявил бывший президент.

Митинг в Кливленде был организован в поддержку кандидата демократов на пост губернатора Огайо Эми Эктон и кандидата в Сенат США Шеррода Брауна.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.10 / На Алтае испытали лазерную связь между подводным передатчиком и воздушным дроном

25.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1705-й день войны

25.10 / Католическая церковь Нью-Йорка выплатит более $800 млн жертвам сексуального насилия

25.10 / Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа во Флориде

25.10 / В Вануату произошли сильные землетрясения

25.10 / Маск признал ограничение Starlink в Украине, обвинив ВСУ в нарушении условий использования

25.10 / Медицина в Древнем Риме: как римляне лечили болезни и создавали основы европейской медицины

24.10 / Чашу в форме груди, сделанную для Марии Антуанетты, нашли в коробке спустя 200 лет: ее оценка — до 2 млн евро

24.10 / Бьет по психике: исследователи обнаружили неожиданную «побочку» диабета первого типа

24.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1704-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике