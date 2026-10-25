Обама обвинил Трампа в развязывании ненужной войны с Ираном и росте цен в США

Бывший президент США Барак Обама обрушился с резкой критикой на президента Дональда Трампа, обвинив его в развязывании войны с Ираном, которой, по словам Обамы, никто не хотел. Выступая 24 октября на предвыборном митинге Демократической партии в Кливленде (штат Огайо), он заявил, что действия нынешней администрации непосредственно способствовали росту стоимости жизни в США.

«Нынешний президент принял ряд неудачных решений. Самое главное – он решил начать ненужную войну, о которой никто не просил и за которую никто не голосовал», – заявил Обама.

Бывший президент напомнил о заключенном при его администрации в 2015 году соглашении по иранской ядерной программе, из которого Трамп вышел в 2018 году.

«Иран не обладал ядерным оружием, потому что я заключил соглашение, которое, как все признавали, не позволяло ему получить ядерную бомбу. И мне не пришлось запускать для этого ни одной ракеты. Мне понадобилась только дипломатия», – заявил Обама.

«Он вышел из соглашения и начал эту войну. Семь месяцев спустя, через шесть месяцев после того, как они объявили о победе, – помните, они говорили, что это лучшая война в истории и все идет прекрасно, – как теперь идут дела?» – продолжил он.

«Наши союзники и наши базы подверглись нападениям. Американцы погибли, сотни американцев получили ранения. Мы истощили запасы ракет. А Иран теперь фактически обладает правом вето в отношении Ормузского пролива, через который нефть поступает на мировой рынок», – заявил бывший президент.

Обама непосредственно связал последствия войны с подорожанием топлива и других товаров: «Вот почему растут цены на нефть. Никто с этим не спорит. Вот почему дорожает дизельное топливо. Вот почему дорожает практически все».

В ходе выступления Обама подверг критике министра войны США Пита Хегсета, высмеяв его внимание к внешнему виду военнослужащих. «Это несерьезные люди. И проблема в том, что именно вам приходится расплачиваться за их несерьезность», – заявил он.

Обама призвал американцев воспользоваться промежуточными выборами в Конгресс, назначенными на 3 ноября, чтобы ограничить влияние администрации Трампа. «После двух лет хаоса, жестокости, коррупции и некомпетентности, подобных которым мы не видели в современную эпоху, у вас есть возможность сказать: хватит», – заявил бывший президент.

Митинг в Кливленде был организован в поддержку кандидата демократов на пост губернатора Огайо Эми Эктон и кандидата в Сенат США Шеррода Брауна.