 

На Алтае испытали лазерную связь между подводным передатчиком и воздушным дроном

25.10.2026, 8:15, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Ученые из Томска в ходе эксперимента на Телецком озере в Горном Алтае сумели реализовать передачу защищенного лазерного сигнала сквозь границу между водой и воздухом. В ходе испытаний лазер, погруженный в озеро, смог установить соединение с беспилотным летательным аппаратом, зависающим на 40‑метровой высоте.

Работы проводились в рамках плановой экспедиции, получившей название «Оптическая связь‑2026», главная задача которой заключается в оценке потенциала лазерной связи на основе рассеянного излучения при переходе границы «вода — атмосфера».

Итоги испытаний, состоявшихся в августе возле поселка Яйлю, ученые признали удачными. Эксперименты проводили в темное время суток — передатчик опустили на глубину 5,5 метра, а приемную аппаратуру разместили на борту БПЛА, поднятого на 40 метров. В результате исследователям удалось добиться стабильной передачи сигнала на дистанции до 80 метров.

Работы по каналам оптической связи с дроном вне зоны прямой видимости сквозь границу «вода — атмосфера» уже длительное время ведутся в томском институте. В прошлогодней публикации в издании «Оптика атмосферы и океана» подчеркивалось, что подобная технология устраняет ограничение, связанное с необходимостью держать БПЛА в рамках угла расходимости передатчика.Источник &#8212 Алтайский биосферный заповедник

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