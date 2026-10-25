 

Католическая церковь Нью-Йорка выплатит более $800 млн жертвам сексуального насилия

25.10.2026, 7:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Католическая архиепархия Нью-Йорка достигла соглашения о выплате компенсаций примерно 1300 людям, заявившим о сексуальном насилии со стороны священников и других сотрудников церковных учреждений. Общая сумма выплат составит не менее 800 миллионов долларов, пишет Reuters.

Как пишет The New York Times, по условиям соглашения пострадавшие смогут выбрать между единовременной выплатой не менее 250 тысяч долларов и потенциально более крупной компенсацией, размер которой будет определяться индивидуально с учетом тяжести перенесенного насилия.

Соглашение позволит архиепархии избежать банкротства, которым ей угрожали многочисленные судебные иски. Оно завершает более чем семилетнее разбирательство. Все истцы согласились с предложенными условиями, однако окончательное подписание документов ожидается в начале ноября.

Архиепископ Нью-Йорка Рональд Хикс выразил надежду, что соглашение поможет пострадавшим добиться справедливости и примирения. Кроме того, архиепархия обязалась раскрыть документы, касающиеся обвинений в сексуальном насилии со стороны представителей церкви.

Это второе по величине соглашение о компенсациях жертвам сексуального насилия в истории Католической церкви США. В 2024 году архиепархия Лос-Анджелеса согласилась выплатить 880 миллионов долларов примерно тысяче пострадавших.

Массовые иски против католических учреждений Нью-Йорка стали возможны после принятия в 2019 году закона, позволившего жертвам сексуального насилия в детстве обращаться в суд даже по делам, срок давности которых ранее истек.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1705-й день войны

25.10 / Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа во Флориде

25.10 / Обама обвинил Трампа в развязывании ненужной войны с Ираном и росте цен в США

25.10 / В Вануату произошли сильные землетрясения

25.10 / Маск признал ограничение Starlink в Украине, обвинив ВСУ в нарушении условий использования

25.10 / Медицина в Древнем Риме: как римляне лечили болезни и создавали основы европейской медицины

24.10 / Чашу в форме груди, сделанную для Марии Антуанетты, нашли в коробке спустя 200 лет: ее оценка — до 2 млн евро

24.10 / Бьет по психике: исследователи обнаружили неожиданную «побочку» диабета первого типа

24.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1704-й день войны

24.10 / Раритет вернулся домой. Инструкция для джентльмена XVI века: как не трубить носом и приветствовать чихнувших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике