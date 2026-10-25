Католическая церковь Нью-Йорка выплатит более $800 млн жертвам сексуального насилия

Католическая архиепархия Нью-Йорка достигла соглашения о выплате компенсаций примерно 1300 людям, заявившим о сексуальном насилии со стороны священников и других сотрудников церковных учреждений. Общая сумма выплат составит не менее 800 миллионов долларов, пишет Reuters.

Как пишет The New York Times, по условиям соглашения пострадавшие смогут выбрать между единовременной выплатой не менее 250 тысяч долларов и потенциально более крупной компенсацией, размер которой будет определяться индивидуально с учетом тяжести перенесенного насилия.

Соглашение позволит архиепархии избежать банкротства, которым ей угрожали многочисленные судебные иски. Оно завершает более чем семилетнее разбирательство. Все истцы согласились с предложенными условиями, однако окончательное подписание документов ожидается в начале ноября.

Архиепископ Нью-Йорка Рональд Хикс выразил надежду, что соглашение поможет пострадавшим добиться справедливости и примирения. Кроме того, архиепархия обязалась раскрыть документы, касающиеся обвинений в сексуальном насилии со стороны представителей церкви.

Это второе по величине соглашение о компенсациях жертвам сексуального насилия в истории Католической церкви США. В 2024 году архиепархия Лос-Анджелеса согласилась выплатить 880 миллионов долларов примерно тысяче пострадавших.

Массовые иски против католических учреждений Нью-Йорка стали возможны после принятия в 2019 году закона, позволившего жертвам сексуального насилия в детстве обращаться в суд даже по делам, срок давности которых ранее истек.