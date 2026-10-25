ВСУ — ночью перехвачены 119 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 532 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 153 ударных БПЛА (из них – 92 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 119 беспилотников (в том числе 64 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях и падения обломков в 9 локациях. Причинен ущерб в Харькове и Днепропетровской области, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 532 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крыма, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.