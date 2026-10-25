 

Второй тур выборов президента Бразилии — сторонник Израиля против того, кто обвиняет его в геноциде

25.10.2026, 9:00, Разное
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В Бразилии проходит 25 октября второй раунд президентских выборов. В него вышли правый кандидат Флавиу Болсонару, набравший 47% голосов, и нынешний глава государства социалист Луис Инасиу Лула да Силва, которого поддержало около 45% избирателей.

Никогда в истории Бразилии кандидату, занявшему второе место в первом туре, не удавалось стать президентом. «Мы почти там. Через несколько часов мы определим будущее нашей страны на ближайшие три-четыре десятилетия», – заявил Болсонару на последнем перед выборами митинге.

Лула пытается привлечь на свою сторону 33 миллиона избирателей, которые не участвовали в первом туре. «Речь идет о нашем суверенитете, о том, какой флаг будет развеваться над страной – бразильский или американский!» – заявил он своим сторонникам 24 октября на манифестации, состоявшейся на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Лула – один из наиболее последовательных противников президента США Дональда Трампа. Клан Болсонару тесно связан с американским лидером, а Жаира Болсонару даже называли «бразильским Трампом». Победа Флавиу станет сокрушительным ударом по левым в Латинской Америке. Лула также занимает резкую антиизраильскую позицию, он неоднократно обвинял Израиль в геноциде.

Флавиу – сын бывшего президента Жаира Болсонару, который после победы Лулы был приговорен к длительному тюремному сроку за попытку государственного переворота. Нынешний президент также провел время в тюрьме по обвинениям, связанным с коррупцией.

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