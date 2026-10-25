В Подмосковье обнаружен советский межзвёздный корабль

В заброшенном ангаре на территории законсервированного испытательного полигона в Московской области обнаружен космический корабль, предназначавшийся для межзвёздных перелётов. По предварительным данным, аппарат был создан в конструкторском бюро под руководством Валентина Глушко в начале 1970-х годов в рамках секретной советской программы освоения дальнего космоса.

Корабль рассчитан на экипаж из 30 человек – на борту оборудованы тридцать капсул для длительного сна космонавтов. Конечной целью экспедиции являлась планета Тау Кита f в одноимённой звёздной системе на расстоянии около 12 световых лет от Земли – один из немногих объектов, который советские учёные в тот период рассматривали как потенциально пригодный для жизни и колонизации.

Беспилотный тестовый полёт состоялся в 1974 году. Управление кораблём на всём маршруте осуществлял советский искусственный интеллект «Орёл-1» – разработка, о существовании которой до настоящего момента не было известно широкой научной общественности. По данным бортового компьютера, полёт прошёл штатно. Корабль вернулся на Землю в мае 2026 года – спустя пятьдесят два года после старта – и совершил автоматическую посадку в Подмосковье.

Приземление зафиксировали системы ПВО. Попытки перехватить неопознанный объект успехом не увенчались: советские конструкторы применили при строительстве корпуса материалы, которые, по заключению современных специалистов, «не должны существовать исходя из известных технологий того периода». Дополнительную защиту обеспечивало гравитационное поле, предназначавшееся для отклонения космического мусора в межзвёздном перелёте и оказавшееся столь же эффективным против современных средств поражения.

После фиксации посадки военные несколько месяцев устанавливали точное местонахождение объекта – корабль обнаружили лишь недавно, в запертом ангаре, куда он, судя по всему, зарулил самостоятельно. Подать сигнал наземным службам бортовой компьютер не смог: после полного перехода российской инфраструктуры на западное программное обеспечение принимать сигналы от советских аппаратов отечественные системы оказались не в состоянии.

90-летний инженер Аркадий Семёнович Лёвшин, в 1970-е годы участвовавший в создании корабля, подтвердил существование программы.

«Мы должны были заселить другую планету раньше американцев. Это было делом чести. На Луну они нас опередили – обидно, но Луна это так, камень рядом с домом. А вот другая звезда – это уже разговор», – рассказал он, уточнив, что лично рассчитывал навигационные таблицы для «Орла-1» и до последнего времени был уверен, что проект закрыли ещё в 1970-е.

По словам Лёвшина, в начале 1990-х новое руководство профильного ведомства уничтожило всю документацию по программе – срок хранения в десять лет к тому моменту истёк, а вникать в детали засекреченных советских разработок в условиях распада страны никто не счёл нужным. «Другие приоритеты были. Делили всё подряд», – добавил инженер.

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