Беспорядки в Барселоне, 100 арестованных

100 человек были арестованы в Барселоне после того, как оппозиционная демонстрация переросла в массовые беспорядки, участники которых громили магазины, жгли мусорные контейнеры и уличную мебель. Четверть арестованных – несовершеннолетние.

Центром погромов стала площадь Пласа-да-Каталунья. Согласно СМИ, призывы собираться в центре города, чтобы выступить «против системы» распространялись через социальные сети, и на них откликнулись сотни человек. Беспорядки, участники которых были одеты в черное и скрывали лица, начались около шести вечера и продолжались всю ночь.

«Протест – демократическое право граждан, но насилию в Каталонии места нет. Нападения, запугивание людей, вандализм к демократическим формам протеста не относятся, – заявил глава администрации Каталонии Сальвадор Илья. Мэр Барселоны предупредил, что родители вандалов будут нести материальную ответственность за их действия.