В Софии застрелен бывший депутат Европарламента, чемпион по тхэквондо Слави Бинев

В субботу, 24 октября, в Софии был застрелен 60-летний Славчо (Слави) Бинев, бывший депутат Европарламента и Народного собрания Болгарии, предприниматель и спортивный функционер. Об убийстве сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на полицию.

Преступление было совершено около 10:30 утра в районе Павлово, возле дома Бинева. Прибывшие медики констатировали его смерть. По сведениям болгарских СМИ, он получил огнестрельное ранение в голову.

Вскоре после убийства полиция задержала троих подозреваемых на автомагистрали «Тракия» возле тоннеля Траянови-Врата. У задержанных были обнаружены два пистолета. По словам представителей полиции, двое подозреваемых являются гражданами Турции, третий имеет болгарское удостоверение личности. Мотив преступления пока не установлен.

Славчо Бинев родился 10 декабря 1965 года в Софии. В молодости занимался тхэквондо, стал чемпионом Европы, позднее возглавил Федерацию тхэквондо Болгарии и занимал пост вице-президента Европейского союза тхэквондо. В 1990-е годы Бинев занимался бизнесом, в том числе владел развлекательными заведениями в Софии. Болгарские СМИ связывали его имя с конфликтами между криминальными группировками. В 2007 году Бинев был избран в Европарламент от националистической партии «Атака», а в 2009 году переизбран на второй срок. В 2014 году стал депутатом Народного собрания Болгарии от Национального фронта спасения Болгарии. Его назначение председателем парламентской комиссии по культуре вызвало протесты представителей творческих профессий, после чего он оставил этот пост.