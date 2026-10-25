Терракота, красная краска и стержень в руке: что археологи узнали о 1500-летней жрице из древнего кургана

В префектуре Гумма, что в центральной Японии, археологи обнаружили глиняную фигурку женщины, которой около 1500 лет. Находка сделана во рве, окружающем курган № 1 на археологическом участке Нисикаминомия в городе Исэсаки. Фигурка относится ко второй половине V века и является одной из самых ранних человекоподобных ханив, найденных в этом регионе.

Ханива — это терракотовые изделия, которые устанавливали на курганах и вокруг них в период Кофун (примерно III–VII века). Ранние ханивы были цилиндрическими, но со временем мастера начали создавать изображения домов, животных, оружия и людей. Человекоподобные фигурки изображали воинов, музыкантов и участников церемоний, а их одежда, прически и украшения служат ценным источником по социальной истории древней Японии .

Что сохранилось и что это значит

Высота фигурки — около 40 сантиметров. Уцелели голова и верхняя часть тела, что позволяет рассмотреть детали, которые обычно исчезают без следа. У женщины тщательно уложенные волосы, на лице и перевязи заметны следы красной краски. Через грудь от правого плеча проходит пояс, на руках — браслеты. Обе руки опущены, а левая кисть держит предмет в форме стержня, который исследователи интерпретируют как церемониальный инструмент.

На основании этих признаков Археологический исследовательский центр префектуры Гумма предположил, что фигурка изображает мико — женщину, связанную с религиозными ритуалами. Термин «мико» в японской традиции обозначает женщин, участвовавших в церемониях, иногда с практиками, которые описывают как шаманские. Однако это остается археологической интерпретацией, а не подтвержденной идентификацией: неизвестно, изображает ли фигурка конкретного человека или символический образ.

Курган, река и случайная находка

Раскопки на Нисикаминомия начались в 2020 году в связи с работами по улучшению русла реки Тонэ. За это время археологи выявили 11 курганов периода Кофун. Фигурка была найдена в августе 2026 года во рву кургана № 1. Судя по расположению, она изначально стояла на выступающей части погребального сооружения, а затем упала в ров — это важная подсказка о том, как выглядел курган в древности.

Курган № 1 датируется второй половиной V века и имеет длину около 45–50 метров, что делает его крупнейшим из 11 обнаруженных на участке. Ранее из него уже извлекли часть каменного гроба в форме лодки. В ходе раскопок также нашли цилиндрические ханивы и ханивы в форме ипомеи, которые когда-то стояли вокруг кургана. Четыре из них лежали упавшими вдоль западной стороны рва, примерно в 1,3 метра друг от друга.

Почему эта находка важна

Человекоподобные ханивы V века — редкость, особенно в хорошей сохранности. Голова и торс фигурки уцелели настолько, что можно изучать прическу, украшения и жест руки. Это позволяет исследователям реконструировать не только внешний вид участницы ритуала, но и то, как в древней Японии представляли ритуальные роли и социальный статус.

Кроме того, находка относится к раннему этапу фигуративной традиции ханива. Более поздние фигурки часто изображают воинов, лошадей и сцены охоты, но женские образы с ритуальными предметами встречаются реже. Одна из немногих близких параллелей — ханива «наряженной женщины» из Исэсаки, которая хранится в Токийском национальном музее как важное культурное достояние. Она также относится к периоду Кофун и изображает женщину в сложной одежде с украшениями, что подтверждает интерес древних мастеров к передаче деталей костюма и статуса.

Изображение: разработано Мagnific.