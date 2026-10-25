Простой способ. Ученые выяснили, как гипертоники могут защитить свои печень и почки

Систематическое употребление растительной пищи способно стать надежным щитом для почек и печени, даже если показатели тонометра остаются высокими. Команда американских специалистов опубликовала результаты работы, указывающие на мощный защитный потенциал овощей и бобовых при гипертонии.

В ходе масштабного опыта исследователи задействовали крыс с повышенным артериальным давлением. Животных распределили на когорты: одни питались стандартной смесью, а в рацион других включили почти треть растительных компонентов — от орехов до бобовых. Спустя полгода часть грызунов из контрольной группы также перевели на полезное питание еще на три месяца.

Результаты оказались показательными. Растительный рацион существенно улучшал работу выделительной системы, при этом цифры давления у животных не менялись. У крыс снижалась концентрация мочевины в крови, а у тех, кто сменил диету после долгого периода обычного питания, заметно улучшалась фильтрационная способность почек.

Помимо этого, растительная пища благотворно влияла на состояние печени. У всех подопытных снижался уровень фермента АЛТ, резкий скачок которого обычно сигнализирует о повреждении тканей органа. Примечательно, что этот эффект срабатывал как при раннем внедрении диеты, так и при позднем старте оздоровления.

Анализ тканевых проб выявил еще два важных механизма. У крыс на овощах и орехах усиливалась антиоксидантная защита в почках, а в печени фиксировалось падение уровня одного из белков, отвечающих за воспаление. Это прямо указывает на снижение окислительного стресса и уменьшение повреждения тканей.

Авторы пришли к выводу, что растительная диета работает как самостоятельный терапевтический фактор. Она способна минимизировать разрушительные последствия высокого давления для внутренних органов, работая на клеточном уровне, даже если само артериальное давление не снижается. Это дает надежду на разработку новых стратегий защиты для пациентов, которым трудно контролировать гипертонию медикаментами.

Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.